محافظ المنيا يترأس لجنة اختيار القيادات لشغل وظائف عليا بالمديريات

ترأس اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالمحافظة، لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بعدد من المديريات الخدمية، لعرض برامجهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل والوظائف المتقدمين لها.

المقابلات لعرض برامج ومقترحات تطوير منظومة العمل والوظائف

جاء ذلك بحضورالمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار أشرف محمود عثمان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بالمحافظة، وسهام داود، وكيل مديرية التنظيم والإدارة، ومديري مديريات الخدمات المعنية، وبحضور الأمانة الفنية للجنة برئاسة مدير الموارد البشرية بالمحافظة، وعضوية مدير التفتيش المالي والإداري، وعدد من أعضاء الإدارة العامة للموارد البشرية.

وأكّد محافظ المنيا، أنَّ المحافظة تسعى دائمًا إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية الذين لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتاً إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية طبقًا للقانون والقرارات المنظمة لذلك، حتى يتم اختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

مقابلات شخصية لـ12 من المتقدمين لشغل وظائف مديري العموم

وتمّ إجراء مقابلات شخصية لـ12 من المتقدمين لشغل وظائف مديري العموم للإدارات والتي قد تم الاعلان عنها علي موقع البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، وجريدتين رسميتين واسعة الإنتشار، طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي قد شملت مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية، ومدير عام إدارة شؤون التعاون الزراعي، بمديرية الزراعة، وذلك تمهيدًا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلن عنها.