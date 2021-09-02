شابة تقتل والدتها السبعينية في بدر: طعنتها بـ«شوكة» حتى فارقت الحياة

أنهت شابة حياة والدتها المسنة طعنا بـ«شوكة طعام» حتى الموت في مدينة بدر بالقاهرة بسبب مشادة كلامية، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي بمقتل مسنة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «عز أحمد راضي محمد» في العقد الثامن العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين وجود شوكه طعام في جسدها، وكذلك آثار إصابات عديدة من الأداة ذاتها.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليها تقيم مع ابنتها بمفردهما، وكانت المتهمة دائمة التعدي عليها.

ضبط المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط الابنة المتهمة، 35 عاما، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن مشادة كلامية حدثت مع والدتها وتطورت إلى قيامها بضربها بشوكة الطعام عدة مرات، حتى تأكدت من وفاتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب يذبح والدته المسنة في إمبابة

وفي سياق آخر، جدد قاضي المعارضات حبس شاب 45 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح والدته المسنة، في منزلهما بشارع البصراوي في منطقة إمبابة بالجيزة.

بداية الواقعة

وكان مأمور قسم شرطة إمبابة قد تلقى بلاغا من الأهالي بمقتل مسنة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «فاطمة م» 64 سنة، داخل منزلها.

وبالفحص تبين إصابتها بطعنتين في الرقبة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.