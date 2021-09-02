التنمية المحلية تستعد لإطلاق حوار مجتمعي حول مشروعات «تطوير الريف»

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستعد خلال الفترة الراهنة لإطلاق وتنفيذ أكبر برنامج تدريبي شامل لتأهيل كوادر الإدارة المحلية بالمراكز والوحدات القروية على التخطيط التشاركي للمرحلتين الثانية والثالثة لبرنامج تطوير الريف.

يستهدف البرنامج تدريب نحو 17 ألفا من كوادر الإدارة المحلية ومؤسسة حياة كريمة في حوالى 117 مركزا إداريا موزعة على 19 محافظة، وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة لوضع خطط تنموية للمراكز التي سيتم استهدافها لتلبية احتياجات المواطنين من البنية الأساسية والخدمات.

700 مليار جنيه لتنفيذ تطوير الريف

وأوضح شعراوي خلال لقاء وفد من مؤسسة حياة كريمة وممثل للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه يتم الإعداد لإطلاق أكبر حوار مجتمعي يستهدف مراكز المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع تطوير الريف لوضع الخطط التنموية في هذه المراكز بنهج تشاركي، وإجراء حوارات مجتمعية في كل قريه للتعريف بالمشروعات التى تهم وتخدم المواطنين وكيفية التنفيذ والبناء خلال المدة المحددة.

ولفت إلى اهتمام رئيس الجمهورية بمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة التي تتخطى استثماراتها حوالى 700 مليار جنيه، وتهدف إلى تغيير شكل الريف المصري ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون مواطن من أبناء القرى.

مشروع تطوير القرى يوفر فرص عمل

وأشار شعراوي إلى أن برنامج تطوير الريف المصري يسهم في خلق فرص عمل لمواطني وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية في مراكز المبادرة، حيث تم توفير نحوالي 52ألف فرصة عمل مؤقتة من خلال برنامج تطوير الريف في الأشهر الماضية ومن المتوقع زيادة هذا الرقم الفترة المقبلة في ظل الاستعانة بالعمالة والمقاوليين المحليين لتنفيذ المشروعات.

إشادة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية

وأشاد شعراوي بالتعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب في رفع كفاءة وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات، لافتا إلى التجارب الناجحة التي تقوم الوزارة بها لدعم المشروعات فمثلا برنامج التنمية المحلية بالصعيد في قنا وسوهاج يدعم التكتلات الاقتصادية، أيضا التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لتوفير فرص عمل للمواطنين في القرى المستهدفة.