وزير التنمية المحلية يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش ومعابد الأقصر

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المشروعات الجارية لتطوير المحيط الحيوي لطريق المطار بالأقصر والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش، تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبرى سيتم تدشينها بالأقصر، بناءًا على تعليمات رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

رافقه خلال الجولة، اليوم، محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومحمد عبدالقادر نائب المحافظ، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فضلًا عن الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة.

وزير التنمية المحلية يوجه بتوحيد ألوان دهانات المنازل وأعمدة الإنارة

وخلال جولته، تفقد وزير التنمية المحلية طريق المطار والجداريات المواجهة للبوابات بطول الكورنيش كما تفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين في مسار الطريق، وتابع أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة، بالإضافة إلى تفقد طريق الكباش من كوبري الكباش وحتى معبد الكرنك.

وشدد على ضرورة الالتزام الشديد بالجدول الزمني لتنفيذ كافة المشروعات الجارية بهدف سرعة الانتهاء منها، وتوحيد ألوان دهان المنازل على طريق الكباش وألوان أعمدة الانارة والتنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية، ورفع أي اشغالات في محيط الطريق وعدم السماح بأي تعديات موجودة على طريق الكباش مع توحيد شكل اللافتات المطلة على الطريق، وكذلك وضع العلامات الارشادية والمرورية بالشكل اللائق والملائم لما التصور المتكامل للمشروع .

وأكد، وزير التنمية الدولة المحلية، على دور الدولة المصرية لاستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها بصورة كاملة ، وتابع: «نريد أن تظهر مدينة الأقصر في أفضل وأبهى صورة لها في الاحتفالية التي سيتم تنظيمها»، موجهًا إلى الإهتمام بأعمال الهوية البصرية في جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار فيما يخص الألوان، مطالبًا، بإعداد تقرير متابعة يومي بالمعدلات التنفيذية لتنفيذ المشروعات المستهدفة لعرضها على رئيس الوزراء .

محافظ الأقصر: التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بأعمال التشجير بمحيط طريق الكباش

من جانبه، لفت محافظ الأقصر المستشار مصطفى إلهم، إلى التعاقد مع متخصصة من قبل جهاز التعمير للقيام بأعمال الزراعة والتشجير والتجميل في محيط طريق الكباش بالكامل، مؤكدًا متابعته بصورة يومية مع الشركات واستشاري المشروع لكافة الأعمال المنفذة بهدف الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، مؤكدًا تنفيذ خطة طريق الكباش ضمن رؤية فنية تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر بالكامل.

وزير التنمية المحلية: العمل 24 ساعة للانتهاء من أعمال طريق الكباش في أكتوبر

وفي نهاية جولته الميدانية، عقد وزير التنمية المحلية اجتماعا مع المستشار مصطفي ألهم بحضور قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات والاستشاري الخاص بالمشروع، واستمع إلى المخطط التنفيذي للمشروع بالكامل وكافة الأعمال التي سيتم تنفيذها ومعدلات التنفيذ، موجهًا إلى بضرورة ضغط الجدول الزمني وكذلك مراحل التنفيذ والعمل على مدار الـ24 ساعة ليتم الانتهاء من كافة الأعمال في الأول من شهر أكتوبر القادم.

من جانبها، تعهدت الشركات المنفذة للمشروع بالانتهاء من جميع المشروعات في التوقيتات المحددة، وفقا للمعايير المتفق عليها لتظهر مصر في أفضل صورة أمام جميع دول العالم.