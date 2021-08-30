وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الأقصر تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

في إطار اجتماع عقده محافظ الأقصر ، المستشار مصطفى ألهم، تابع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ما وصل إليه برنامج تطوير الريف المصري بمحافظة الأقصر، ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، كما حضر الاجتماع كلٌ من محمد عبدالقادر نائب المحافظ واللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير والدكتور هشام الهلباوي المشرف العام على المشروع بوزارة التنمية المحلية، وكذلك ولاء جاد الكريم مدير مبادرة «حياة كريمة»، وهو البرنامج الذي يستهدف تطوير قرى الريف الأكثر احتياجًا داخل مختلف المحافظات.

وزير التنمية المحلية يتابع الموقف التنفيذي لتطوير قرى مركزي إسنا وأرمنت

وحسب بيان رسمي عن الوزارة، يستهدف برنامج تطوير قرى الريف مركزي إسنا وارمنت، حيث يتضمن تطوير 13 وحدة محلية قروية بها 34 قرية و289 نجعًا وعزبة وكفر، وتقوم المبادرة بأعمال تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل بكافة قري المركزين، وكذلك مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة خدمات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة، كما يتضمن البرنامج إنشاء 13 مجمع خدمات حكومية و8 مجمعات خدمات زراعية و8 مواقع لإنشاء عمارات سكنية ورصف الطرق.

شعراوي يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لمشروعات حياة كريمة

وشدد اللواء محمود شعراوي، في الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى مع جودة التنفيذ لهذه المشروعات، مشددًا مراجعة تصميمات ومقاسات بعض المشروعات لتلبي مطالب ومقترحات المواطنين في عدد من القطاعات، وعلى سبيل المثال الاستفادة من كامل المساحات المتاحة بمراكز الشباب ومن الأراضي المخصصة كملاعب بهذه المراكز، كما أثنى على معدلات الإنجاز في إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية، والتي تتضمن 6 خدمات للإدارة المحلية والمجلس المحلي والشهر العقاري والسجل المدني والتموين والتضامن الاجتماعي بالإضافة الي مركز تكنولوجي مطور.