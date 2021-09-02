شاب يفارق الحياة داخل سيارته في مدينة نصر.. جرعة هيروين قضت عليه

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة إثر تعاطية جرعة مخدرات أثناء جلوسه داخل سيارته في مدينة نصر، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وجهت الطب الشرعي بفحص السرنجة والمادة المخدرة التي ضبطت بجوار جثة الشاب.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا من أحد المستشفيات بمدينة نصر بوصول شاب في حالة إعياء شديدة وتوفي أثناء إسعافة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عمر ا ع» 27 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وبتفتيشها عثر على سرنجة ومسحوق يرجح أن يكون مخدر الهيروين.

وكشفت التحريات عن أنه جرى العثور على الشاب في امتداد شارع رمسيس بمدينة نصر.

جرعة فودو وراء وفاة ربه منزل في بولاق الدكرور

وفي سياق آخر، كشف تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بوفاة ربة منزل تدعى "آية ف ح" في العقد الثالث من العمر ومقيمة بمنطقة بولاق الدكرور، أن المتوفاة تعاطت جرعة فودو أدت إلى وفاتها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل، وبالانتقال تبين أنها لشابة تدعى "آيه ف ح" في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين عدم وجود إية إصابات ظاهرية بالجثة. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة بالدفن.