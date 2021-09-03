«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن الخدمة العامة لخريجي الجامعات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، بدء تسجيل خريجي الدور الأول من الجامعات والمعاهد العليا، بـ«الخدمة العامة» خلال شهر سبتمبر الجارى 2021، وذلك لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي، والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل «حياة كريمة، فرصة، وعى، رعاية مسنين، النيابة الإدارية والنيابة العامة وغيرها».

وأوضحت وزارة التضامن على موقعها الرسمي الإجابة عن العديد من الأسئلة التى وردت إليها من الخريجين والتى جاءت كالتالى :

ماهو السن المناسب لأداء الخدمة العامة؟

-جميع الأعمار لها الحق فى تأدية الخدمة العامة.

هل هناك إجبار للخريجين على اختيار مجالات معينة؟

-لا يتم إجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة، حيث إن التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختياريا وحسب ميول ورغبات وقدرات الخريج.

ماهى مجالات الخدمة العامة؟

- هناك العديد من المجالات مثل تنمية مجتمعات، تنظيم أسرة، شباب ورياضة، خدمـات تعليمية وخدمات صحية، برنامج وعى، مشروع 2 كفاية، مشروع أطفال بلا مأوى، خدمات الطفولة، قطاعات بنك ناصر، وغيرها.

هل توجد مشكلة فى التحويل من مجال إلى مجال آخر خلال فترة تأدية الخدمة؟

- لاتوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال إلى مجال خلال فترة التأدية.

ماهى المؤهلات المطلوبة فى الخدمة العامة؟

- جميع المؤهــلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة ماعـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالي، لصدور قرارات تكليف لهم وفى حالة عدم تكليفهم يصبحون مخاطبين بقانون الخدمة العامة.

هل من حق المكلف أخذ شهادة مؤقتة بأداء الخدمة العامة؟

من حــق المكلف أن يحصل على شهادة مؤقتة بأداء الخدمـة العامـة من الإدارة الاجتماعية التابـع لها المكلف عنـد انتهائــه من إدائها، وفـى حالــة وجـود أى مشــكلة عليه الاتصال علــى تليفـون رقم (37614629) لإزالة أى معوقــات تقابله فى الخدمة العامة.

ماهى المستندات المطلوبة للتقديم للخدمة العامة؟

- 3 صور شخصية.

- صورتان لبطاقة الرقم القومي.

- صورتان من المؤهل الجامعي.

- صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.