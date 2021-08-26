بدء تسجيل الخدمة العامة لخريجي الدور الأول سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي بدء تسجيل خريجي الدور الأول من الجامعات بـ«الخدمة العامة» خلال شهر سبتمبر المقبل 2021، مشيرة إلى أن الخدمة العامة واجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا، حيث تستهدف الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وذلك لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل «محو الأمية، تنظيم الأسرة، تنمية المجتمعات، الأسر المنتجة، خدمات تعليمية وخدمات طفولة» لمواجهة الظواهر الاجتماعية.

تكليف الخدمة العامة مرتين سنوياً لخريجي الدور الأول والثاني

وأوضحت وزارة التضامن أنه يصدر قرار تكليف الخدمة العامة من وزيرة التضامن الاجتماعي مرتين سنوياً لخريجي الدور الأول والثاني، حيث يحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية والفترة المسموح بها للتسجيل، حيث يتم تسجيل خريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، وخريجي الدور الثاني في شهر فبراير 2022.

الخدمة العامة ليست إجبارية للطلاب

وأوضحت وزارة التضامن أن الخدمة العامة ليست إجبارية ولكن يطالب الخريج عند تعيينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء منها باعتبارها من مسوغات التعيين، مؤكدة أن الخدمـة العامـة ليست تجنيدا إجباريا للبنات، لافتة إلى أن جميع المؤهلات العليا من الإناث والذكور المعافين من الخدمة العسكرية مخاطبون بأداء الخدمة العامة.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يجري توزيع مكلفى الخدمة العامة على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة، حيث يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغا أساسيا من مسوغات التعيين، مشددة على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

- 3 صور شخصية.

- صورتان لبطاقة الرقم القومي.

- صورتان من المؤهل الجامعي.

- صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.