بدء تطعيم طلاب وأساتذة جامعة الأزهر بـ«لقاح كورونا» الأسبوع المقبل

أعلنت جامعة الأزهر، أنَّه تماشيًا مع خطة الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات المصرية، تبدأ جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، خطة تطعيم شاملة بلقاح كورونا في جميع قطاعاتها ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالأزهر.

توفير لقاح كورونا في جامعة الأزهر

وأكّد أنَّ الجامعة ستبدأ في تطعيم منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد ڤيروس كورونا المستجد؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أنَّه سيتمّ تحديد عدد من النقاط الخاصة بالتطعيم، تعمل على مدار أيام الأسبوع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً في جميع فروع الجامعة بالقاهرة بنين وبنات، والوجهين البحري والقبلي.

وأشار إلى أنَّ الطاقة الاستيعابية لنقاط التطعيم تصل إلى 300 فرد يوميًّا لكل نقطة وتعمل على مدار الأسبوع.

جدير بالذكر، أنَّ العدد المستهدف تطعيمه في جامعة الأزهر يصل إلى نحو 417 ألفًا و700 مواطن مواطن من منسوبي جامعة الأزهر بجميع كليات جامعة الأزهر، وتبدأ عملية التطعيم بالتسجيل الإلكتروني لمتلقي التطعيم في القاهرة والوجهين: البحري والقبلي، يتبعها تلقي التطعيم بالتنسيق مع مديريات الصحة بالقاهرة والمحافظات.

لقاح كورونا شرط التسكين في المدن الجامعية بالأزهر

وكان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أكّد أنَّ اليوم آخر أيام فتح باب تنسيق المدن الجامعية الخميس الموافق 2 من سبتمبر 2021م، من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنَّ التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير ممتاز، أو تقدير جيد جدًّا.

وطالب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا، مشددًا على أنَّ الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية.