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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:08 ص | الجمعة 03 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

مولود برج الأسد قيادي، وسريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارت بسرعة، وله قدرة رائعة على التنظيم والترتيب، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أنّ لبدنك عليك حق.. فلتهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

قد تكون بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة، ومن المهم ألا تعلن أخبارك.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة كارول سماحة ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

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