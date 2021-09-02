حظك اليوم برج الأسد الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يعرف عنه القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، الأمر الذي يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء والتكاسل قليلا.. اعتن بصحتك ونظم جهودك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

اليوم لا تصر على التحكّم في كل شيء وكل شخص.. راقب في صمت، ولا تتحدث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.