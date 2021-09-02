حملات لضبط إشغالات الإسكندرية.. وتحصيل 21 ألف جنيه مديونيات لـ6 مطاعم

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي، لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة خاصة التي تقدم الشيشة للمواطنين في جميع أحياء الإسكندرية.

حملات دورية ومفاجئة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الإحترازية

أكّد «الشريف» على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية المخالفة للإجراءات ، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

تحصيل 21 ألف جنيه من ممثل شركة صرف كمديونيات متأخرة لـ6 مطاعم

وشن حي شرق برئاسة محارب هيلع، حملة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمرور على عدد من المطاعم بمنطقة السوق التجاري سموحة وأسفرت الحملة عن تحصيل 21 ألف جنيه من خلال ممثل شركة الصرف الصحي كمديونيات متأخرة لـ6 مطاعم، وضبط 38 حالة إشغال، وتحرير 30 محضرًا، وسحب 5 عينات غذائية لتحليلها بالمعامل المتخصصة من خلال مكتب الصحة.

ووجهت القوى العاملة 8 إنذارات لمخالفة قانون العمـل، وحصلت إدارة الإيرادات مبلغ 17 ألف جنيه غرامات فورية، كما شن الحي حملة بشارع بمنطقة سموحة، تمّ خلالها ضبط 67 حالة إشغال طريق متنوع، وضبط 23 شيشة باحدى الكافتيريات.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة أسفرت عن التحفظ على 156 حالة إشغال متنوع وكمية من الشيش وفرض غرامات فورية تقدر بـ18 ألف جنيه، كما جرى تنفيذ حملة لإزالة إشغالات عدة طرق، أسفرت عن غلق 7 منشآت تجارية دون ترخيص وتحرير محضر جنحة صحية لضبط أدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة بأحد الصيدليات بمنطقة محرم بك، ومخالفتان لصيدلية أخرى، كما تم تحرير 11 محضرًا، وضبط 50 حالة إشغال متنوع، وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة أسفرت عن ضبط 56 حالة إشغال طريق، وشن كل من حي العامرية أول وثان حملة مشتركة أسفرت عن ضبط 45 حالة إشغال.