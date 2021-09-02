مهمات وقائية وزي موحد للعاملين بمنظومة النظافة لحمايتهم

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم بديوان عام المحافظة وصول مهمات وقائية وزي موحد للعاملين بمنظومة النظافة تتضمن بدل وقائية وأحذية وقفازات ونظارات واقية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، كدعم لمنظومة النظافة بالمحافظة بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه، لتوزيعها على العمال والسائقين العاملين بالمنظومة بمختلف المراكز والأحياء كإجراء احترازي ووقائي وحرصًا على سلامتهم وحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور نور فرج، استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بأسيوط، والمهندس رجب مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

كميات كبيرة من المهمات الوقائية لعمال أسيوط

وتفقد المحافظ بعض النماذج من المهمات الوقائية التي ستوزيع على العمال والسائقين العاملين بمنظومة النظافة بالمراكز والأحياء، واستمع إلى شرح من استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة عن تفاصيل الكميات الواردة والتي تشمل 5 آلاف بدلة واقية كزي موحد للعمال والسائقين و5 آلاف غطاء للرأس و2500 حذاء سيفتي "S3" و2500 سيفتي و2500 قفاز سيلكون مضاد للاحتراق و2500 نظارة حماية و9 آلاف علبة كمامات.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية حماية العاملين بمنظومة النظافة، وتسليمهم مهمات وقائية لمساعدتهم فى مواجهة الظروف الاستثنائية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى ضرورة التزام جميع العاملين من عمال وسائقين ومشرفين بارتداء أدوات الحماية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لأعمال السلامة والصحة المهنية في التخلص الآمن من المخلفات كخطوة رئيسية لتنفيذ الخطة التي تستهدفها الحكومة لتحسين مستوى النظافة العامة من خلال دعم منظومة النظافة بكافة مكوناتها وعناصرها.