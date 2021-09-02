المتهم بقتل زوجته في أكتوبر: «كسرت دماغها في الحيط.. زنانة»

قررت النيابة العامة حبس تاجر ألبان 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته داخل منزل الزوجية في أكتوبر، حيث رطم رأسها في الحائط عدة مرات حتى فارقت الحياة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق خلال استجوابه: "كسرت دماغها في الحيط عشان ست زنانة وطلباتها كتير". ونسبت النيابة العامة إلى الزوج تهمة القتل العمد، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها.

خلافات أسرية

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن تاجر الألبان المتهم بقتل زوجته كان في خلاف أسري دائم مع زوجته منذ سنوات عدة، وأن الخلافات تزايدت في الأشهر الماضية قبل الحادث حتى انتهت بجريمة راح ضحيتها المجني عليها، 42 عاما، على يد زوجها الذي يكبرها بعام واحد.

بحسب التحريات التي أشرف عليها العقيد محمد ربيع مفتش مباحث قسم ثالث أكتوبر وحدائق اكتوبر، أن الزوج فقد توازنه وأمسك برأس زوجته وظل يرطمها في الحائط حتى سقطت جثة هامدة.

أسلوب غير لائق

تلقى شقيق المجني عليها اتصالًا من الجيران أخبروه بوفاة شقيقته على يد زوجها فأسرع إليها فوجدها ملقاة على الأرض جثة هامدة، فأبلغ العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالحادث.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وألقت القبض على المتهم، واقتاده المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى ديوان القسم.

وبمواجهة المتهم اعترف بتفاصيل جريمته، مبررًا إقدامه على ارتكابها بأن زوجته دائما ما كانت تعامله بأسلوب غير لائق، فضًلا عن طلباتها المستمرة دون مراعاة لظروفه المادية.