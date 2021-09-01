تاجر ألبان يقتل زوجته في أكتوبر: «ضربت رأسها في الحائط»

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على تاجر ألبان تعدى على زوجته بالضرب المبرح حتى وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من فرد أمن، بوفاة شقيقته (42 عاما) مقيمة في مدينة 6 أكتوبر، واتهم زوجها -تاجر ألبان- 43 عاما، بالتسبب في وفاتها، لأنه كان يتعدى عليها بالضرب، مشيرا إلى أنه توجه لمنزلهما وحاول الصلح بينهما وانصرف، وفي صباح اليوم التالي علم بوفاتها.

وبانتقال رجال المباحث وبمناظرة جثة المتوفاة تبين وجود كدمات بالوجه والرأس والجسم، وألقي القبض على الزوج، وبمناقشته اعترف بالتعدي عليها وقام بضرب رأسها بالحائط مما تسبب في وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وصرّحت بالدفن.