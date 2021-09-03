مصدر بالبحوث الزراعية: مصر تتجه إلى زراعة أنواع جديدة من القطن الملون

أصبحت مصر الآن لا تحتاج إلى صبغ الأقمشة بسبب الزراعة الحديثة للقطن الملون، حيث يقوم مركز البحوث الزراعية الآن بإنتاج كميات كبيرة من القطن الملون الذي لا يحتاج إلى التصبغ بعد إنتاج الأقمشة، بالإضافة إلى أنه لا يضر بالبيئة أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه التصبغات، وتم اعتماد 3 ألوان من زراعة القطن الملون، وهم اللون البني واللون البني الغامق واللون الأخضر، ويتم الآن عمل العديد من الأبحاث لزراعة ألوان أخرى من القطن الملون.

مصر تتجه لزراعة ألوان جديدة من القطن الملون

وقال مصدر مسؤول بمركز البحوث الزراعية، إن مصر مازالت تتميز بالقطن عن جميع أنحاء العالم، رغم ما يتردد أن أمريكا تحتل المراكز الأعلى في إنتاج وجودة القطن، لكن ذلك غير صحيح، فالقطن المصري مميز في أي دولة حول العالم وبالأخص الدول الأوروبية التي تفضل دائما الملابس من القطن المصري، وتكون أسعاره عالية في أوروبا، مضيفا أن متوسط إنتاجيته من 10 إلى 12 قنطارا للفدان، كما أنه قصير العمر، ومدة مكوثه في التربة من 160 إلى 170 يوما، وموفر للمياه، وتعمم زراعته بجانب الصنف «جيزة 94».

محصول القطن هذا العام في مصر يبشر بإنتاج عالي

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن مركز البحوث الزراعية يحرص الآن على إنتاج ألوان جديدة من القطن، حيث يشغل بال المزارعين حول العالم الفترة المقبلة، هو إنتاج مواد طبيعية لا تلوث البيئة، مضيفا أن محصول القطن هذا العام يبشر بإنتاجية عالية، وأن النبات الواحد من القطن وصل قوة الحامل الثمري به لعدد مناسب من اللوز، وهو ما يشير لإنتاجية عالية جدا بمحصول القطن هذا العام.