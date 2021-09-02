«الإنتاج الحربي» تحقق حلم طالبة من ذوي الهمم في «تابلت»

صرح محمد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأنّ المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، صدّق على منح الطالبة إسراء محمد شعبان من ذوي الهمم، جهاز تابلت من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، إحدى الشركات التابعة للوزارة، لمساعدتها في إتمام دراستها، ومن منطلق إيمان الوزارة بالمساهمة في التنمية المجتمعية لذوي الهمم.

والد الطالبة أرسل التماسا لـ«الإنتاج الحربي» طلب فيه توفير «تابلت»

وكان والد الطالبة، أرسل التماسا لوزارة الإنتاج الحربي، طلب فيه توفير جهاز تابلت لابنته لمساعدتها في إتمام العملية التعليمية الخاصة بها، وعلى الفور استجاب الوزير مرسي للالتماس، ووجّه بتوفير جهاز التابلت وتسليمه للطالبة إسراء.

وقد حضر ولي أمر الطالبة إسراء محمد شعبان، إلى مقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وسلّمه التابلت، المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.

ووجّه ولي أمر الطالبة، الشكر للمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، باسم ابنته، على رعايته للطلب وسرعة الاستجابة، كما وجّه الشكر للوزارة والقائمين على هذا العمل الإنساني.