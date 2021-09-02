عودة الرحلات بين مصر والكويت.. تشغيل أولى الرحلات قبل منتصف سبتمبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني عن أنه تم إخطار شركات الطيران المصرية بعودة حركة الطيران بين مصر والكويت واستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، وذلك لتجهيز جداول التشغيل وتقديمها إلي سلطة الطيران المدني المصرية والإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى لدراستها واعتمادها وفقا للسعة المقعدية المخصصة للجانب المصري والمحددة بـ781 راكبا يوميا من مجموع 1562 راكبا يسمح بنقلهم بين البلدين في اليوم.

مصر للطيران تنقل 70% من حصة الجانب المصرى

وأضاف المصدر فى تصريح لـ«الوطن»، أن عودة تشغيل الرحلات بين مصر والكويت سيتم من جميع المطارات المصرية إلي مطار الكويت الجوي وليس مطار القاهرة فقط، لافتا إلي أن شركة مصر للطيران ستنقل ما يزيد عن 70% من السعة المقعدية اليومية المخصصة لمصر كونها شركة الطيران الوطنية والتي تنظم أكثر من رحلة يومية للكويت، كما أنها تمتلك أكبر اسطول للطائرات بمصر.

الشركات المصرية تنقل نصف عدد الركاب حاليا

وأشار المصدر إلى أن السعة المقعدية المخصصة لشركات الطيران المصرية من حصة نقل الركاب بين مصر والكويت تمثل نحو 50% من أعداد الركاب الذين كانت تنقلهم الشركات المصرية قبل جائحة كورونا والبالغة أكثر من 10 آلاف راكب أسبوعيا، لافتا إلى أن الرحلات بين البلدين ستشهد زيادة خلال الشهور المقبلة مع تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع نسب الطلب علي السفر من مصر للكويت والعكس.

سلطة الطيران المدنى فى إصدار الموافقات الخاصة بتشغيل الرحلات

وتابع: أن شركات الطيران الكويتية لم تحدد جداول تشغيل رحلاتها إلي مصر حتي الان، موضحا أن سلطة الطيران المدني المصرية في طور دراسة طلبات تشغيل الرحلات بين البلدين واعتماد جداول الرحلات والموافقة عليها وإصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل، مشددا علي أنه لن تستطيع أية شركة طيران تشغيل رحلات بين البلدين إلا بعد موافقة سلطتي الطيران المدني في البلدين، مشيرا إلي أن أول رحلة جوية بين البلدين ستكون خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

وكانت إدارة الطيران المدني الكويتي، أرسلت أمس، خطابا لسلطة الطيران المدني المصرية بشأن موافقة السلطات الكويتية علي فتح المجال الجوي بين مصر والكويت واستئناف تشغيل الرحلات بين البلدين مباشرة وتحديد سعة مقعدية بنحو 1562 راكبا تنقلها شركات الطيران يوميا بين البلدين.