عودة رحلات الطيران بين مصر والكويت خلال أيام

أرسلت اليوم الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، خطابا إلى المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، بشأن تحديد السعة المقعدية للرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ما بين مصر والكويت.

وقال المهندس يوسف سليمان الفوزان مدير عام الطيران المدني الكويتي، إنه تقرر البدء بالتشغيل المباشر للرحلات الجوية بين البلدين الشقيقين إلى مطار الكويت الدولي وفقا للسعة المقعدية للرحلات بـ 1562 راكبا في اليوم، بحيث تنقل شركة الخطوط الجوية الكويتية 457 راكبا في اليوم، كما تنقل شركة طيران الجزيرة 324 راكبا في اليوم، فيما تنقل الناقلات الجوية التابعة لجمهورية مصر العربية 781 راكبا يوميا.

الكويت تحدد 1562 راكبا للسفر يوميا من البلدين.. والشركات المصرية تنقل 781 راكبا

وطالب الفوزان، خلال الخطاب من المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، تحديد أسماء الشركات التي ستقوم بالتشغيل من حصة الجانب المصري ليتسني للإدارة العامة للطيران المدني فرع النقل الجوي الموافقة على جداول التشغيل دون تأخير.

ولفت إلى أن السلطات الكويتية المختصة في دولة الكويت، ستعمل على زيادة السعات المقعدية في المستقبل القريب بعد تقييم الوضع الصحي لمطار الكويت الدولي، موضحا أن السعة المقعدية للرحلات المغادرة من دولة الكويت لا تخضه لقيود.

ومن جهته، أوضح مصدر بسلطة الطيران المدني المصري، أن السلطة ترحب بعودة تشغيل الرحلات المباشرة بين مصر والكويت بعد توقف أكثر من عام بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن السلطة سترسل لشركات الطيران المصرية الراغبة في تنظيم رحلات من وإلى الكويت لتحديد إمكانية تسيير الرحلات وفقا لحصة التشغيل المخصصة للجانب المصري.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الرحلات من مصر والكويت كانت تشهد إقبالا مرتفعا، موضحا أن كل شركات الطيران المصرية ستلتزم بكافة الاشتراطات التي تحددها السلطات الكويتية بالنسبة للإجراءات اللازمة للسفر للكويت، مشيرا إلى توقعه بأن تبدأ الرحلات بين مصر والكويت خلال الأيام القليلة المقبلة.