رابط تسجيل الخدمة العامة إلكترونيا 2021 لشباب الخريجين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط تسجيل الخدمة العامة إلكترونيا 2021، على صفحتها الرسمية، إذ يبدأ التسجيل عبر الرابط، خلال شهر سبتمبر الجاري، مؤكدة أن التكليف سوف يبدأ أول أكتوبر المقبل، لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي، التي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل: «حياة كريمة، فرصة، وعى، رعاية مسنين، النيابة الإدارية والنيابة العامة وغيرهما»، من المجالات ذات الطابع القومي، علما بأن التسجيل للخدمة العامة، سوف يكون اختياري ولا يتم إجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة، إذ أن التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختياريا، وحسب ميول ورغبات وقدرات الخريج.

الخدمة العامة للشباب الذكور إجبارية في حالة عدم تأدية الخدمة العسكرية

قال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الخدمة العامة للشباب الذكور سوف تكون إجبارية في حالة عدم تأدية الشاب للخدمة العسكرية، وهذه هي الحالة الوحيدة لتأدية الخدمة العامة، مشيرة إلى أن الإناث، ليس لهن تجنيدا إجباريا، وأن جميع المؤهلات العليا من الإناث والذكور المعافين من الخدمة العسكرية، مخاطبين بأداء الخدمة العامة، كما أن تسجيل الخدمة العامة الكترونيا 2021، يتطلب كتابة البيانات الشخصية، وهي الرقم القومي والاسم والكلية، التي حصل عليها الطالب، ورقم التليفون، وموقف الذكر من التجنيد.

حرية التحويل من مجال إلى مجال آخر بعد التكليف

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الوزارة سمحت للشباب بالتحويل من خدمة إلى أخرى بعد بدء التكليف بشكل رسمي، حتى يسمح للشباب بحرية اختيار المجال الذي يريدون العمل فيه بحرية كاملة، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة، هي: 3 صور شخصية، وصورتان لبطاقة الرقم القومي، وصورتان من المؤهل الجامعي، وصورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.