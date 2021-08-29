أوراق مطلوبة وشروط.. جامعة السويس تفتح الالتحاق بالسكن الجامعي 2021

بدأت المدن الجامعية في جامعة السويس قبول طلبات التقديم للطلاب القدامى، وبالنسبة للطلاب الجدد خلال عشرة أيام من ظهور نتيجة التنسيق الخاص بهم مع سحب استمارة التسكين، وذلك للعام الجامعي 2021-2022.

فتح باب التقدم للمدينة الجامعية بالسويس على شبكة المعلومات الإنترنت ابتداء من 15-8-2021، وحتى 15-09-2021 للطلاب القدامى وبالنسبة للطلاب المستجدين خلال عشرة أيام من ظهور نتيجة التنسيق الخاص بهم، مع سحب استمارة التسكين من على شبكة الإنترنت واستكمالها وتقديمها في الميعاد الذي سيعلن عنه وكل فرقة على حدها.

الأوراق المطلوبة عند التسكين في المدن الجامعية بجامعة السويس

- عدد (2) صورة للبطاقة الشخصية.

- عدد (1) صورة لبطاقة ولى الأمر.

- عدد (8) صورة شخصية.

- الاستمارة الخاصة بالكلية.

- استمارة الضامن على ألا يكون الضامن الأب أو أقارب من الدرجة الاولى أو يعمل بالجيش أو الشرطة.

- استمارة الكشف الطبي.

- أشعة صدر.

- بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعي.

- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون.

- الاستمارة الخاصة بشؤون الطلاب بالمدينة.

ملاحظات هامة عند التقدم للمدن الجامعية في جامعة السويس

1- التقدم للمدن الجامعية من خلال استمارة التقديم الإلكتروني مجانى بالكامل

2- يجب الاحتفاظ بكلمة المرور لأهميتها في تعديل بياناتك كما سيتم استخدامها لاحقا عند إقامتك بالمدينة.

3- لوحظ أن العديد من الطلاب يختارون السكن المميز ويجب الإشارة بأن السكن المميز له تكلفة عالية بالنسبة للسكن العادي.

4- يجب اختيار الجامعة والنوع (ذك/ أنثى) لتظهر أنواع السكن المميز.

5- ذوو الاحتياجات الخاصة لا يدخلون في التنسيق.

ويتيع موقع الزهراء للمدن الجامعية لطلاب جامعات: «الأقصر، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي» التعرف علي تفاصيل الالتحاق بالمدن الجامعية الخاص بالمدن الجامعية.