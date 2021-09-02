سفير هولندا يشيد بالإصلاح الاقتصادي ويبحث زيادة التعاون مع «الاستثمار»

عقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا مع موريتس شابفيلد، السفير الهولندي في مصر، لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين، حيث أشاد الأخير بالإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر مؤخرا.

هولندا تأتي في المركز الثاني كأكبر الدول المستثمرة في مصر

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمق العلاقات الاستثمارية المصرية الهولندية، مشيرا إلى أنّ هولندا تأتي في المركز الثاني كأكبر الدول المستثمرة في مصر، لافتا إلى سعي هيئة الاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الهولندي، لجذب وتشجيع الاستثمارات الهولندية في مصر لتعميق الاستفادة من الخبرات الهولندية في العديد من القطاعات الحيوية، أهمها الزراعة والبترول والخدمات المالية.

السفير الهولندي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر

من جانبه، أشاد السفير الهولندي بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخرا، والنتائج الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيرا في ذات السياق إلى تقديره لدور الهيئة العامة للاستثمار في دعم الاستثمارات الهولندية القائمة في مصر، ما يشجع على توطين المزيد من الاستثمارات الهولندية فيها.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بحضور ممثلي السفارة مع كبرى الشركات الهولندية المهتمة بالاستثمار في مصر، لتعريف مجتمعات الأعمال الهولندية بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وحل أي تحديات تواجه الاستثمارات الهولندية في مصر، ودعمها في التوسعات الاستثمارية التي تنفذها.