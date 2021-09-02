تطعيم العاملين بمجلس مدينة دهب بلقاح فيروس كورونا

نظم مركز طب الأسرة بمدينة دهب في جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة لتطعيم جميع العاملين بمجلس مدينة دهب، والإدارات الخدمية به، بلقاح فيروس كورونا، تحت إشراف اللواء عارف عبد العزيز، رئيس المدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تطعيم العاملين في القطاعات الحكومية وخاصة الخدمية، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وقال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، إنه جرى تنظيم ندوة تثقيفية لتوعية جميع العاملين في ديوان المجلس بأهمية تلقي اللقاح وأنواعه، والإجراءات الصحية التي يجب وضعها في الاعتبار بعد تلقى الجرعة الأولى.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، إن جميع العاملين بديوان المجلس، سجلوا على الموقع الخاص بتلقي اللقاح، وجرى التنسيق مع الإدارة الصحية لبدء أعمال تلقي اللقاح، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

تطعيم 2037 مواطناً بمدينة دهب

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تطعيم 2037 مواطناً بمدينة دهب، لافتاً إلى أنه جرى تطعيم 1270 مواطناً بالمراكز الثابتة، بينهم 1186 من الجمهور، و84 من الأطقم الطبية، بينما بلغ إجمالي عدد الذين تلقوا اللقاح من مواطني مدينة دهب داخل المراكز المتنقلة 767 مواطناً، بينهم 726 من الجمهور، و41 من الأطقم الطبية.

تطعيم 6859 مواطن بمدينة طور سيناء

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه جرى تطعيم 6859 مواطناً بمدينة طور سيناء، منهم 440 مواطناً داخل المركز الثابت بمستشفى الطور العام، بينهم 301 من الجمهور، و139 من الأطقم الطبية، بينما بلغ إجمالي عدد الذي تلقوا اللقاح من مواطني مدينة الطور داخل المراكز المتحركة 6339 مواطنًا، بينهم 6228 من الجمهور، و111 من الأطقم الطبية، وبلغ إجمالي عدد الذين تلقوا اللقاح من المسافرين للخارج بالمدينة 80 مواطناً، ليبلغ إجمالي العدد 6859 مواطناً.

وأوضح «رخا» أنه يجري استخراج شهادة (QR Code) من 4 مكاتب صحة بمحافظة جنوب سيناء، وهي: مكتب صحة رأس سدر، ومكتب صحة طور سيناء، ومكتب صحة شرم الشيخ، ومكتب صحة نويبع، وذلك مقابل 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجانب.