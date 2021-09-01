تطعيم 6800 مواطن بلقاح كورونا في مدينة طور سيناء

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، استمرار العمل بالمراكز المخصصة والسيارات المتنقلة الخاصة بلتقي لقاح فيروس كورونا، وذلك على مستوى كافة مدن المحافظة.

التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جار تطعيم جميع العاملين بالتربية والتعليم بكافة مدن المحافظة، لافتا أنه لن يتم السماح لأي منهم بدخول المدارس قبل تلقي التطعيم، حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بمدينة طور سيناء داخل مراكز التطعيم الثابتة والمتحركة، بلغ 6 آلاف و859 مواطنًا، وما زال العمل مستمرا بكافة المراكز حتى يجري تطعيم العدد المستهدف، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد أنه جرى التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، والتزام الجميع بالتعليمات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

تطعيم 440 مواطن بمدينة الطور داخل المركز الثابت بمستشفى الطور العام

من جانبه قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تطعيم 440 مواطن بمدينة الطور داخل المركز الثابت بمستشفى الطور العام، بينهم 301 من الجمهور، و 139 من الأطقم الطبية، بينما بلغ إجمالي عدد الذي تلقوا اللقاح من مواطني مدينة الطور داخل المراكز المتحركة 6 آلاف و339 مواطنًا، بينهم 6 آلاف و228 من الجمهور، و111 من الأطقم الطبية.

ولفت أنه بلغ إجمالي عدد الذين تلقوا اللقاح من المسافرين للخارج بالمدينة، 80 مواطنًا، ليبلغ إجمالي العدد 6 آلاف و859 مواطنًا.

استخراج شهادة QR Code من 4 مكاتب للصحة

وأشار إلى أنه يجري استخراج شهادة QR Code من 4 مكاتب صحة بمحافظة جنوب سيناء، وهي «مكتب صحة رأس سدر، ومكتب صحة طور سيناء، ومكتب صحة شرم الشيخ، ومكتب صحة نويبع»، وذلك مقابل 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجانب.