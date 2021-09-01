صبا مبارك تعلن عودتها إلى السجادة الحمراء بـ«فينيسيا»

أعلنت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عودتها إلى السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إذ ستحضر كواحدة من أبطال الفيلم المنتظر «أميرة»، للمخرج محمد دياب، الذي سيشهد عرضه الأول عالميًا في المهرجان، ضمن مسابقة آفاق، كما ستحضر حفل افتتاح المهرجان.

صبا مبارك حاضرة فى المهرجانات الفنية بقوة

ولفتت صبا في بيان لها قبل قليل، إلى أنها تحضر المهرجانات، بوصفها بطلة أحد الأفلام المشاركة أو عضو لجنة تحكيم إحدى المسابقات، مشيرة إلى أنها في عام 2018، كانت عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي، وفي عام 2017، شاركت للمرة الثانية في لجنة تحكيم جوائز إيمي الدولية، وكانت عضوة لجنة تحكيم في الدورة 38 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان مالمو للسينما العربية.

يذكر أن صبا مبارك، واحدة من أنشط الفنانات العربيات المتواجدات على الساحة، وحضورها للمهرجانات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، يعكس سعيها الدائم نحو اقتحام عوالم جديدة في صناعة السينما سواء كمنتجة أو كممثلة، إذ شهدت السنوات الأخيرة حضورها عدة مهرجانات دولية مرموقة مثل مهرجان كان السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

إطلالات صبا مبارك

ودائما تحرص الفنانة صبا مبارك على الظهور بطالالات مختلفة وملفتة للأنظار فى المهرجانات ، مثل الفستان الأبيض الذي ارتدته في افتتاح مهرجان فينيسيا عام 2018 وكان من تصميم بروناكس أند بانكو، وفي العام ذاته ارتدت فستان أسود يحمل توقيع دار الأزياء الشهيرة تمرازا وفي نفس العام ارتدت فستان وردي من تصميم مايكل سينكو أثناء افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.