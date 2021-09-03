درجات الحرارة اليوم الجمعة 3-9-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 23

السلوم 31 23

سيوة 36 20

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 34 24

نخل 33 17

نويبع 36 29

طابا 36 25

كاترين 37 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 25

بني سويف 35 25

المنيا 36 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 25

قنا 41 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

إدفو 42 27

أبو سمبل 44 26

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 41 28

المدينة 45 31

الرياض 43 28

المنامة 42 33

أبو ظبي 39 31

الدوحة 42 32

الكويت 41 31

دمشق 35 17

بيروت 29 26

عمان 32 19

القدس 31 18

غزة 31 24

بغداد 45 25

مسقط 32 30

صنعاء 28 16

الخرطوم 35 26

طرابلس 35 27

تونس 35 25

الجزائر 27 23

الرباط 26 18

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد البلاد ليلًا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما تنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.