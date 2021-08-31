انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بمدن وقرى شمال سيناء

انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ بقرى ومدن شمال سيناء خلال الساعات القليلة الماضية، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية بديوان عام محافظة شمال سيناء، أن درجات الحرارة بمدن محافظة شمال سيناء سجلت ما بين 17 و34 درجة، وسجلت العريش درجة حرارة ما بين 20 إلى 28 درجة، ورفح ما بين 20 إلى 29 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 17 إلى 34 درجة

ديوان عام المحافظة يتابع حالة الطقس بالمحافظة

وقال المركز الإعلامى بديوان عام شمال سيناء إن المحافظة تتابع حالة الطقس بالتنسيق مع المديريات والقرى والمدن بمراكز المحافظة الست، وأن هناك تغير مناخى ملحوظ، وسط توقعات مناخية أن تشهد الأيام المقبلة اعتدال فى أحوال الطقس، سواء فى المناطق الساحلية أو الصحراوية بجنوب المدن ووسط سيناء.

أقبال كبير على ساحل بحر العريش

ومن جهة أخرى شهد ساحل بحر العريش ومنطقة الكورونيش، إقبال من الأهالى بشكل ملحوظ، على العشش والشاليهات، بعد عملية هدوء استمرت عدة أيام، وقال أبو أحمد كرفاش، أحد أصحاب الكافيهات بشاطئ العريش، أن هناك رواج بالساحل، وإقبال على منطقة الشاليهات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أن حفلات السمر استمرت حتى الساعات الأولى من فجر أمس، وأن غالبية المصطافين من خارج المحافظة أو من أقارب أهالى العريش، لافتا إلى أن منطقة الشاطئ شهدت عدة حفلات لطلبة المدارس وأطفال الحضانات.