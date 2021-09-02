مصدر بـ«الصحة» ينفي فرض حظر تجوال حال زيادة إصابات كورونا: مش قرارنا

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عما تردد بشأن فرض حظر تجوال حال زيادة أعداد إصابات كورونا، موضحا أنّ وزارة الصحة لا علاقة لها بقرار فرض حظر التجوال أو الإغلاق، وأنّ القرار يعود إلى لجنة أزمة كورونا: «من المبكر تحديد الأمر حاليا، الوزارة ترفع التوصيات إلى اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وهي الوحيدة المنوط بها اتخاذ القرار».

قرار الغلق أو حظر التجوال له أبعاد كثيرة أهمها «الوبائي»

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ قرار الغلق أو حظر التجوال له أبعاد كثيرة، أهمها الوضع الوبائي في مصر، ومدى تأثر المواطنين به، موضحا أنّ الدولة تعاملت ع جائحة كورونا منذ انتشارها وحتى اللحظة باحترافية شديدة، وكان همها في المقام الأول سلامة المواطن.

وأكد المصدر، أن وزارة الصحة والسكان، تسعى حاليا للتوسع في إنشاء مراكز تلقي لقاح كورونا، وتنفيذ خطة الدولة لتطعين نحو 40% من المواطنين بنهاية 2021، كما أشار إلى أنّ ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا «مؤشر جيد».

لم نسجل أي أعراض جانبية أو خطيرة على أي متلقٍ للقاح كورونا

ولفت المصدر، إلى أنّ وزارة الصحة لم تسجل حتى اللحظة أي أعراض جانبية أو غريبة أو خطيرة، على أي ممن تلقوا لقاح كورونا، مؤكدة أنّ جميع اللقاحات آمنة وفعالة، وأثبتت قدرتها على متحور «دلتا بلس».

وعن زيادة أعداد الإصابات حاليا، قال المصدر، إنّ الزيادة متوقعة، وهناك ارتفاع في الإصابات الشهر الجاري، مطالبا المصريين بمراعاة الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبعد عن المناطق المزدحمة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، عن خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239886 حتى اليوم.