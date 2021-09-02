8 خطوات لتسجيل طلب الحصول على لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، خطوات الحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك عقب تزايد البحث على محرك البحث جوجل، لمعرفة الدخول على موقع وزارة الصحة وكيفية الحصول على لقاح كورونا.

وترصد "الوطن" خطوات الدخول على وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجل الحصول على لقاح فيروس كورونا:

قبل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجل الحصول على لقاح فيروس كورونا، يجب عليك تجهيز بعض البيانات الاساسية المطلوبة للحصول على لقاح كورونا، والتى تتمثل فى( تجهيز بطاقة الرقم القومى، تجهيز جواز السفر إذا كنت من الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا لغير الجنسية المصرية، صورة من التقارير والشهادات المرتبطة باصحاب الأمراض الامزمنة).

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان المخصص لتسجيل الطلب للحصول على اللقاح.

- الضغط على زر "التسجيل لطلب اللقاح".

- تحديد الفئة العمرية وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان.

- فى حالة لو كنت من أصحاب الأمراض المزمنة الضغط على "نعم".

كتابة الاسم رباعى للحصول على طلب اللقاح:

- الخطوة التالية الدخول على خانة التسجيل البيانات الشخصية المطلوبة (الاسم رباعي، الرقم الهوية الشخصية، رقم الجواز لغير المصريين، صورة من الشهادات والتقارير لأصحاب الأمراض المزمنة).

- تحديد المحافظة ومكان الذي ترغب في الحصول على اللقاح.

- وصول رسالة عبر الهاتف قم بكتابتها في خانة "الرقم التأكيدي".

- تصلك رسالة عبر رقم الهاتف موضح بها الرقم طلب تسجيل اللقاح.

- يرجى الاحتفاظ برقم طلب اللقاح لمعرفة موعد الحصول على اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن الأعراض المصاحبة عقب تناول اللقاح غير مقلقة ولا تدعو للذعر.