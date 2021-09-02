موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين: رسالة بعد 72 ساعة

كشفت وزارة الصحة والسكان، استعدادها لاستقبال شحنة جديدة من لقاح جونسون أند جونسون خلال الأيام القليلة المقبلة، وخصصت وزارة الصحة والسكان لقاح جونسون أند جونسون لأغراض السفر، معلنة في منشور توعوي لها آليه حجز المسافرين للقاح كورونا، مؤكّدة أنَّ موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين هو الطريقة الوحيدة لحجز لقاح كورونا، وبعد التسجيل لحجز اللقاح يتمّ استقبال رسالة بعد 72 ساعة من لحظة التسجيل.

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي وجاءت الخطوات على النحو التالي:

- أولًا على المسافرين الدخول على رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين للدخول على الموقع من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة من التطعيم، وإضافة الوزارة خانة خاصة بالمسافرين لتسهيل المهمة عليهم وسرعة الحصول على اللقاح

- ملء البيانات التي يطلبها الموقع والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي أو جواز السفر.

- استكمال البينات المطلوبة وتتضمن تحميل صورة شخصية أو صورة الرقم القومي أو تحميل ملف التاريخ المرضي إن وجد.

- ترسل وزارة الصحة والسكان رسالة لتحقق مكونة من 4 أرقام.

- بعد ذلك يتمّ استكمال البيانات والتي تتطلب مكان التطعيم الراغب فيه.

- وبعد ذلك خلال 72 ساعة ترسل الوزارة رسالة خاصة بمكان وموعد التطعيم.

وطمأنت وزارة الصحة، والسكان المواطنين بشأن جميع اللقاحات، موضحة أنَّ جميع اللقاحات فعالة وآمنه ولا داع للخوف أو التوتر، وعن الأعراض الجانبية، بينت أنَّها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وحكة موضع التطعيم وصداع أو تكسير في العضلات وهذه الأعراض بسيطة ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب وتزول في غضون يومين.

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بضرروة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والحرص على غسيل اليدين باستمرار لمواجهة فيروس كورونا، وفي حال أخذ اللقاح لابد من الاستمرار في هذه الإجراءات لأن اللقاح لا يمنع من الغصابة بالفيروس بل أنَّه يخفف الأعراض.