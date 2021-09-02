موقع حجز لقاح كورونا في مصر.. الصحة تناشد المواطنين بضرورة التطعيم

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الحصول على لقاح كورونا لن يتم إلا من خلال موقع حجز لقاح كورونا في مصر، محذرة أي جهة تروج لنفسها بأنها تطعم المواطنين.

وشددت في بيان رسمي لها، على أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الجهة، وأكدت أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين، وطمأنت المواطنين بشأن لقاحات كورونا وقالت إن جميع لقاحات كورونا آمنه وفعالة ولا داع للخوف أو التوتر.

موقع حجز لقاح كورونا في مصر

وتابعت الوزارة بأنها تستعد لاستقبال لقاحات متنوعة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها شحنة جديدة من لقاحات جونسون اند جونسون وفايزر ومودرنا خلال الشهر الجاري، وسيجري تخصيصها لأغراض السفر، مشيرة إلى أنه سيتم تقليل المدة الزمنية بين جرعتي لقاح استرازينكا لأربع أسابيع بعد أن كانت 3 أشهر، داعية المواطنين مجددا لحجز اللقاح من خلال موقع حجز لقاح كورونا في مصر من هذا الرابط.

وأضافت الوزارة، أن هناك فئات لن يتم تطعيمهم بلقاح كورونا، نظرا لعدم إجراء التجارب السريرية عليهم، وهم السيدات الحوامل والأطفال حتى سن الـ18 عاما والسيدات المرضعات.

ووجهت رسالة إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بأهمية تلقي التطعيمات، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس لقلة مناعتهم وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة من المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين وعدم التكدس لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل أنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة متابعتها لحظة بلحظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.