وزارة الصحة والسكان.. منظومة تسجيل لقاح فيروس كورونا تواصل استقبال الطلبات

أتاحت وزارة الصحة والسكان منظومة تسجيل لقاح فيروس كورونا عبر موقعها الرسمي للراغبين في الحصول على اللقاح، حيث ناشدت المواطنين بضرورة التطعيم، تزامنا مع بدء الموجة الرابعة لكورونا في مصر.

وتسهيلا على المواطنين كشفت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل، وكيفية الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان ومنظومة تسجيل لقاح فيروس كورونا، موضحة أن هناك بعض الفئات التي تم السماح لها للحصول على اللقاح في المنزل وهم أصحاب (الأمراض المزمنة، الشلل الرباعي، شلل الأطفال، ضمور العضلات).

خطوات التسجيل للحصول على طلب اللقاح:

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل للحصول على طلب لقاح كورونا.

- تحديد الفئات العمرية وفقا لما حددته وزارة الصحة والسكان.

- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة من أجل الحصول على اللقاح وهي: (الاسم رباعي، الرقم القومي أو رقم جواز السفر، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة أم لا؟

- إرفاق صورة من التقارير والأوراق المطلوبة إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة.

- تسجيل رقم الهاتف الخاص بك.

- التأكيد من صحة البيانات التي قمت بتسجيلها.

- الضغط على أيقونة "استكمال".

- الحصول على رقم طلب اللقاح في رسالة نصية عبر الهاتف.

- الاحتفاظ بالرقم الطلب لمتابعة موعد الحصول على اللقاح.

وزارة الصحة التسجيل والحصول على اللقاح المجاني:

وحثت وزارة الصحة والسكان المواطنين على سرعة الدخول على منظومة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن جميع اللقاحات بشكل مجاني ولا يتم دفع أي رسوم للحصول على اللقاح، مشيرة أن اللقاحات آمنة والأعراض المصاحبة لها لا تدعو للقلق والخوف.