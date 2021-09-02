أبوظبي تلغي الحجر الصحي للمسافرين المطعمين من كل الدول

أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، عن إلغاء الحجر الصحي للمسافرين المطعمين وذلك ابتداء من الأحد المقبل، مؤكدة أن دولة الإمارات لم تسجل أي وفيات جديدة لأول بكورونا مرة منذ منتصف نوفمبر العام الماضي وفقا لوكالة فرنس برس.

وقالت الإمارات في أغسطس الماضي، إنها ستسعيد استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين بلقاح كورونا من جميع بلدان العالم وذلك قبيل استضافة معرض اكسبو 2020 العالمي في دبي، وفقا للوكالة الفرنسية اليوم الخميس.

نص البيان

وقال المكتب الاعلامي لحكومة إمارة أبوظبي في بيان، نقلا عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا أنه "يتعين على جميع السياح المطعّمين قبل السفر إلى الإمارة تسجيل شهادة التطعيم في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية".

وأضافت اللجنة "يتعين عليهم عند الإقلاع إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف استُلمت خلال 48 قبل موعد الرحلة". وكانت العاصمة الإماراتية تفرض حجرا صحيا على كل القادمين إليها.

اكسبو دبي

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية في بيان، اليوم، عن 975 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك للمرة الاولى منذ 14 نوفمبر الماضي.

وتجهز إمارة دبي لاستضافة معرض اكسبو العالمي بداية من شهر أكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر. وتراهن الإمارة على المعرض الذي تأجل افتتاحه لسنة بسبب الفيروس، لاستقطاب ملايين الزوار.

وسجلت الإمارات وفقا لوكالة الأنباء الرسمية حتى الآن أكثر من 720 ألف إصابة بفيروس كورونا، منها 2043 حالة وفاة. وحصل أكثر من 70 بالمئة السكان على جرعتي لقاح.