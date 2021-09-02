بعد طرح موديل 2022.. أسعار ومواصفات «هيونداي كريتا»

أعلنت العديد من الشركات خلال الفترة الماضية، عدد كبير من الطرز المختلفة للسيارات «الملاكي» داخل السوق المحلي، موديل العام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة المطروحة مؤخرا، طراز «هيونداي كريتا موديل 2022».

وترصد السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية لطراز «هيونداي كريتا موديل 2022» لشهر سبتمبر الجاري، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة؛ وذلك حسب المُعلن من الوكيل المحلي مجموعة «جي بي غبور أوتو».

قائمة أسعار «هيونداي كريتا موديل 2022»

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات بزيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه عن أسعار موديل 2021.

الفئة الأولى بسعر 365 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 380 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 405 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 430 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، يولد قوة 113 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 144 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، من طراز CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 7.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 169 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4300 ملم الطول، 1790 ملم العرض، 1620 ملم الارتفاع، 2610 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 190 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 435 لتر.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل الأمان من بينها «وسائد هوائية، نظام ABS، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، برنامج التوازن عند المرتفعاتHAC، نظام تحذير ضغط الإطارات كميزة أمان قياسية، مصابيح الأمامية LED، وشبكة تهوية عريضة، مصابيح خلفية LED مع شريط ضوئي في المنتصف، ومصابيح شبورة أمامية، وكاميرا للرؤية الخلفية، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، ومراَه داخلية ذاتية التعتيم، إضافة إلى تجهيزات إضاءة بالمرايات الخارجية، مصباح توقف عالي التثبيت، إشارات جانبية بالمرايات LED».