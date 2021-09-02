ننشر جدول مواعيد وأماكن تطعيم منتسبي جامعة دمياط بلقاح كورونا

تسلمت جامعة دمياط، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وتم إيداعه بالصيدلية المخصصة لذلك، تحت إشراف طبي كامل، بالاشتراك مع مديرية الصحة والسكان، والإدارة الطبية بالجامعة.

وأعلنت إدارة جامعة دمياط عن انطلاق المرحلة الأولى لتطعيم المنتسبين للجامعة ابتداءً من يوم السبت الموافق 4 سبتمبر الجاري، حتى الثلاثاء 7 سبتمبر، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

كليات المرحلة الأولى للتطعيم بلقاح كورونا في جامعة دمياط

وأهابت الجامعة بمنتسبيها التسجيل لتلقي اللقاح، حيث تم تحديد 2 نقطة لاستقبال متلقي اللقاح من المنتسبين للجامعة، ومقرها مدرجات أرقام (101 و102 و103)، ومن المقرر استقبال طلاب الكليات التالي بيانها، خلال المرحلة الأولى، في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر 2021:

كلية التربية الرياضية

كلية الهندسة

كلية الآثار

كلية الحقوق

إعلان مواعيد تطعيم طلاب باقي الكليات تباعاً

ونوهت إدارة الجامعة إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد باقي طلاب وطالبات الجامعة تباعاً، في الأسبوع التالي، كما طالب إدارة الجامعة طلاب وطالبات الكليات المذكورة بضرورة الالتزام بالجدول المعلن، الذي تم تحديده لكافة الكليات، بشكل يتوافق مع أعداد الطلاب بكل كلية، وعدم التخلف عن الحضور لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، حيث أن المدة المحددة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح هي 21 يوماً، على أن يبدأ بعد ذلك منح الجرعة الثانية من اللقاح.

إجراءات التسجيل لتلقي لقاح كورونا بجامعة دمياط

وطالبت إدارة الجامعة جميع المنتسبين، الذين لم يسجلوا بعد لاتباع ما يلي:

1. التسجيل على الرابط من هنا، واختيار خانة الوظيفة (العاملين في الجامعات) أو (طالب جامعي).

2. الاحتفاظ برقم الطلب المكون من 20 رقم الذي سيصل عبر سالة نصية على رقم المحمول الذي تم التسجيل به لتقديمه عند التوجه لمركز التطعيم.

3. إحضار أصل بطاقة الرقم القومي عند الحضور لتلقي اللقاح.

جامعة دمياط تناشد منتسبيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كما ناشدت الجامعة منتسبيها بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ انطلاق الجائحة للحفاظ على سلامة الجميع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية على ضرورة الإسراع بوتيرة إعطاء التطعيمات المضادة لفيروس كورونا لجميع المنتمين لقطاع التعليم الجامعي.

كما يأتي بناءً على التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان، وعلى ما تم التوصل إليه باجتماعات اللجنة العليا لتلقي اللقاح في جامعة دمياط، برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، وعلى ما تم إنجازه من إعدادات وتجهيزات بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بدمياط.