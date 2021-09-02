تعرف على كل ما يخص كلية العلوم جامعة دمياط.. الأقسام والأوراق المطلوبة

تعد كلية العلوم واحدة من أقدم كليات جامعة دمياط، بل وأقدمها أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 1985، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1985/ 1986.

تاريخ أول دفعة بكلية العلوم

تخرجت أول دفعة في نهاية العام الدراسي 1988/ 1989، وبدأت الدراسة بتنفيذ اللائحة بكلية علوم المنصورة، التي استمر العمل بها حتى العام الدراسي 1990/ 1991، واعتبارا من العام الدراسي 1991/ 1992، وبدأ العمل باللائحة الداخلية للكلية والتي صدرت بموجب القرار الوزاري 889 بتاريخ 2/9/1991.

وقد روعي في إعداد هذه اللائحة ألا تكون الدراسة بكلية العلوم بدمياط على النمط القديم، وامتدادا لباقي كليات العلوم الأخرى، لكن جاءت اللائحة مسايرة للتطور، ولمعالجة المشاكل العلمية الجديدة وأهمها البيئة.

رؤية الكلية

تسعى كلية العلوم جامعة دمياط للتميز في العلوم الأساسية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

سياسات الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة

- تحقيق التكامل والتنسيق في المجهودات التي تنفذها الكلية من جهة والجامعة من جهة أخرى في إطار الخطة التمويلية للدولة وخطط حماية وتنمية البيئة وخدمة المجتمع.

- المساهمة المستمرة في حل مشكلات البيئة وتنمية الوعي البيئي.

- التواصل المستمر مع المجتمع المدني والوقوف على احتياجاته وتوجهاته.

- التواصل المستمر مع المؤسسات والشركات العاملة في مجالات العلوم والمستفيدين.

- التواصل المستمر مع الخريجين.

- تقديم الدعم العلمي والتدريبي لكافة أطراف البيئة والمجتمع.

- التشجيع على العمل في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- إشراك الطلاب وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في أنشطة خدمة المجتمع.

- تبني ودعم الأنشطة البيئية والخدمية.

- توسيع نطاقات خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- التكامل مع سياسات الكلية في مجال التعليم ومجال البحث العلمي.

أهداف الكلية

- توفير بيئة تعليمية ومحيط أكاديمي متكامل وتبنى البحوث التطبيقية والمشروعات العلمية وتشجيع النشر العلمي الدولي.

- التنمية الفعالة للمجتمع المحلى وتحقيق التلاحم بين الكلية والمجتمع.

- إعداد كوادر متميزة معرفيا ومهاريا ومهنيا في مجالات العلوم منافسة لسوق العمل

- توفير فرص ومجالات التعليم المستمر من خلال برامج دراسات عليا متطورة تواكب تحديات العصر.

- الارتقاء بمستوى البحث العلمي، وتأكيد هوية الكلية كمركز للبحث العلمي الثقافي، بجانب كونها مؤسسة تعليمية متخصصة.

أقسام الكلية

1 - رياضيات

2 - فيزياء

3 - كيمياء

4 - جيولوجيا

5 - نبات وميكروبيولوجيا

6 - علم الحيوان

7 - علوم البيئة

الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية

- بطاقة الترشيح

- أصل شهادة الثانوية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- صورة بطاقة إثبات شخصية الطالب رقم قومي.

- صورة بطاقة الأب وولي الأمر رقم قومي.

- عدد (8) صورة شخصية 4 X 6 للطالب.

- بطاقة التجنيد «لمواليد 2000 بطاقة 2 جند من قسم الشرطة ولمواليد 1999 بطاقة 6 جند».

- عدد 2 ملف ورق + حافظة مستندات.