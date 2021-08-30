كلية الهندسة جامعة دمياط.. نظام الدراسة والأوراق المطلوبة

تعد كلية الهندسة واحدة من الكليات الحديثة التي انضمت لقائمة كليات جامعة دمياط بهدف استيعاب أبناء المحافظة من دارسي الهندسة وتقليل نسبة الاغتراب.

نشأة الكلية

من أحدث كليات الجامعة حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات فى 25/ 2/ 2017 إنشاء كلية الهندسة جامعة دمياط بناء على طلب الجامعة ومن ثم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 819 لسنة 2017 بإضافة كلية الهندسة إلى جامعة دمياط.

وقررت لجنة القطاع الهندسي في 5 مايو 2018 الموافقة على بدء الدراسة بالكلية اعتبارا من العام 2018-2019 ليتم إدراج كلية الهندسة جامعة دمياط بتنسيق العام الجامعى 2018-2019 بناءا على قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 2246 لسنة 2018 بالموافقة على بدء الدراسة بكلية الهندسة جامعة دمياط.

أهداف الكلية

- تخريج مهندسين على معرفة بالأساليب الهندسية الحديثة.

- إعداد الكوادر القادرة على إيجاد حلول للمشاكل الهندسية واتخاذ القرارات.

- إعداد مهندسين قادرين على المنافسة فى سوق العمل.

- تنمية القيم الأخلاقية والتربوية للخريجين بخلق مناخ تعليمى و تربوى متكامل.

- الإسهام في التطوير والدعم الهندسي اللازم للقطاعات الصناعية والخدمية وخدمة المجتمع.

- تقديم دورات تعليم وتدريب مستمر تهدف إلى تطوير أداء المهندسين فى المجالات الحديثة وغير التقليدية.

- استخدام إمكانات الكلية بما يخدم المجتمع المحيط ويوفر فرصة لتدريب الطلاب.

- العمل كمركز للبحوث ودراسات الجدوى لحل المشاكل المرتبطة بالصناعة والإنتاج فى البيئة وتقديم الاستشارات الهندسية للمنشأت ومشروعات البنية الأساسية بكافة الأنواع.

نظام الدراسة

تم اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة جامعة دمياط لمنح درجة البكالوريوس بنظام الفصلين الدراسيين خمس سنوات مقسمة على عشرة فصول دراسية كل فصل خمسة عشر أسبوعا ويكون لكل فصل دراسي امتحان مستقل خاص به على أن تبقى نتيجة السنة الدراسية وحدة واحدة وتبدأ الدراسة بسنة إعدادية عامة لجميع الطلاب.

يتم توزيع الطلاب الناجحين بالفرقة الإعدادية على الأقسام العلمية المختلفة بالكلية وفقا لتنسيق داخلي وذلك تبعا لرغبة الطالب والحد الأقصى الذي يحدده القسم العلمي لإعداد الطلاب المقبولين بالقسم العلمي ويتم اعتماد الأعداد المقررة من كل قسم علمي من قبل مجلس الكلية سنويا.

رسالة الكلية

تلتزم الكلية بإستخدام العلم والمعرفة في إعداد مهندسين و كوادر بحثية من خلال برامجها التعليمية طبقا للمعايير القياسية وإتاحة خدمة مجتمعية ترضي المستفيدين.

أقسام الكلية

- الهندسة المدنية

- هندسة القوى الميكانيكية

- هندسة القوى والآلات الكهربية".

- قسم الرياضيات و الفيزياء و العلوم الهندسية.

الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة

الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة جامعة دمياط 354 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية

- بطاقة الترشيح

- أصل شهادة الثانوية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

- صورة بطاقة إثبات شخصية الطالب رقم قومى .

- صورة بطاقة الأب وولي الأمر رقم قومى .

- عدد (8) صورة شخصية 4 6 X للطالب.

- بطاقة التجنيد ( لمواليد 2000 بطاقة 2 جند من قسم الشرطة و لمواليد 1999 بطاقة 6 جند )

- عدد 2 ملف ورق + حافظة مستندات