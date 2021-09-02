انتهاء تخفيض الـ50% لزيارة المناطق الأثرية بداية من سبتمبر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن تخفيض الـ50% على زيارة المناطق الأثرية والمتاحف، الذي قرره المجلس الأعلى للآثار بالنسبة للسياح الأجانب والمصريين انتهى يوم 31 أغسطس الماضي، لافتا إلى أنه بداية من شهر سبتمبر الجاري عادت الأسعار لما كانت عليه قبل التخفيضات التي شهدتها الـ3 شهور الماضية، مشيرا إلى أن تخفيض أسعار زيارة المزارات السياحية كانت أحد الأسباب التي جعلت شركات السياحة المصرية تنظم رحلات من إسبانيا وفرنسا بأسعار معقولة للغاية.

الحكومة المصرية ساهمت بشدة في الحفاظ على القطاع السياحي أثناء جائحة كورونا

وأضاف لـ«الوطن» أنه برغم أن أسعار المزارات الأثرية والمتاحف التي تم العمل بها بداية من الشهر الجاري، هي ذات أسعار عام 2019 وبدون زيادة، إلا أن العاملين بالقطاع السياحي كانوا يأملون في استمرار تخفيض الـ50% حتى نهاية العام، وذلك لجذب عدد أكبر من السياح خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع السياحي يٌقدر الدور الذي قامت به وزارة السياحة والآثار والحكومة المصرية طوال الفترة الماضية، لاستمرار الحركة السياحية الوافدة لمصر ومساعدة المنشآت السياحية والفندقية على تحمل الآثار السلبية لجائحة كورونا «كورونا» من خلال الإعفاءات والتخفيضات أو التأشيرة المجانية.

اتصالات لاستمرار قدوم الرحلات الإسبانية لمصر حتى نهاية العام الجاري

وأشار عثمان إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد حدوث اتصالات مع شركات السياحة الإسبانية والفرنسية لحثهم على استمرار رحلاتهم حتى نهاية الموسم الشتوي المقبل بدلا من نهاية شهر أكتوبر 2021، الموعد المحدد حاليا لنهاية تلك الرحلات، موضحا أن مطار الأقصر يستقبل حاليا نحو 6 رحلات أسبوعية من إسبانيا وفرنسا.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن شركات السياحة الأمريكية تدرس حاليا تنظيم رحلات إلى الأقصر وأسوان بداية من شهر أكتوبر الجاري، لافتا إلى أن عودة الرحلات الأمريكية خلال هذا التوقيت ستكون هامة جدا في ظل ارتفاع مستوى الإنفاق لدى السائح الأمريكي وارتفاع متوسط إقامته بمصر.