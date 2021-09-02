أسعار ومواصفات «فولفو V60».. تتوفر بفئتين في السوق المصرية

منذ أكثر من 4 أشهر تقريبا، طرحت شركة «فولفو» السويدية في مصر، أكثر سيارة متفردة في السوق المصرية، وهي «فولفو V60»، التي تنتمي لفئة «إستيشن واجن».

وتعتبر هذه السيارة هي الأكثر تميزا وتفردا في السوق المصرية، نظرا لفئتها المنتمية إليها، لأنها غير موجودة في مصر.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» مواصفات وأسعار «فولفو V60» في السوق المصرية.

مواصفات السيارة «فولفو V60»

تتوفر «فولفو V60» في السوق المصرية بمحرك 2.0 لتر تربو 4 سلندر، يولد قوة 190 حصانا وعزم أقصى 300 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتتسارع من الثبات لـ100كم في زمن قدره 7.2 ثانية فقط.

وتتوفر بمواصفات قياسية من الأمان مثل 11 أيرباج وABS وEBD وESP وTPMS لقراءة ضغط الهواء في الإطارات، بجانب نظام كشف النقطة العمياء، والمحافظة على المسار داخل الحارات المرورية، وتنبيه من الاصتدام، وكشافات أمامية وخلفية LED وإضاءة نهارية LED أيضا.

كما يمكنك اختيار جميع المواصفات بنفسك من خلال الموقع الرسمى لـ«فولفو مصر» وإضافة رادارات والعديد من الخيارات المميزة.

تتوفر بفئتين في السوق المصرية

وتتوفر «فولفو V60» في السوق المصرية بفئتين فقط: الفئة الأولى تعتبر كلاسيكية بسعر 750 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فهي الفئة الرياضية التي تتميز بتصميم أكثر رياضية عن الفئة الأولى بفضل إضافة اللون الأسود في كثير من الأجزاء في السيارة، وسعرها الرسمي 765 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن شركة «فولفو» سجلت مبيعات قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث حققت مبيعات إجمالية وصلت إلى أكثر من 380 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.

وكانت الزيادة الإجمالية في المبيعات مدفوعة بالطلب القوي في الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وكلها سجلت نموًا مزدوج الرقم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما تأثرت ظروف السوق بوباء «كوفيد -19».