جولة لوزير الرياضة بمضمار القاهرة للاطمئنان على بطولة العالم للدراجات

تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وأليك إنفرنر، مدير البطولة، في جولة تفقدية، مضمار الدراجات، كما تابع بطولة العالم للدراجات في يومها الثاني، التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2021.

صبحي: رعاية الرئيس السيسي للبطولة اكبر دافع للعاملين بالظهر بمظهر لائق

وأكد صبحي، في بيان صحفي، أنه يتابع بصفة دائمة استضافة مصر لبطولة كأس العالم للدراجات، ويعمل على تذليل كل المعوقات التي قد تواجه نجاح البطولة، حيث يتم التنسيق بين اللجنة المنظمة للبطولة من أجل الوقوف على كافة التفاصيل والمستجدات.

وأوضح أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للبطولة، وافتتاح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البطولة، أعطى دافعا كبيرا لجميع القائمين بالعمل في البطولة للظهور بالمظهر اللائم باسم ومكانة مصر الدولية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الوطني يشارك في ثلاث سباقات في إطار منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تشارك بـ11 لاعبا ولاعبة في البطولة

وتشارك لاعبتا مصر شهد سعيد، ومريم عاصم، في تصفيات «فردي الإسبرنت ناشئات» وفِي حال تأهلهن يستكملن أدوار السباق التالية، بينما يشارك كل من خالد علام ويوسف شريف في منافسات الدور الأول بـ«فردي الكيرين ناشئين» وحال تأهلهم يستكملان أدوار المنافسة، ويشارك عبد الله عفيفي، في منافسات تصفيات «فردي الإسكراتش ناشئين»، وحال تأهله يستكمل الأدوار التي تقام في نفس اليوم تباعا.

وعموما تشارك مصر بـ11 لاعبا ولاعبة في البطولة.

الجدير بالذكر أن منافسات البطولة تضم 22 سباقا، 11 للناشئين و11 للناشئات، ويضم منتخبنا 11 لاعبا ولاعبة هم: عبد الله عفيفي، محمود بكر، يوسف شريف، بجاد شريف، مهاب عزيز، خالد علام، عبد الرحمن فهيم، عبادة محمود، حبيبة السيد، شهد سعيد، مريم عاصم.