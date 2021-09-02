«رئيس الشئون العربية»: مصر حريصة على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مصر داعمة للقضية الفلسطينية، وحريصة على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه، وفق قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جهود مصر الداعمة للقضية الفلسطينية

وأشار المغازي في بيان له اليوم، إلى استمرار الجهود المصرية الدؤوبة بقيادة الرئيس السيسي في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية، على أهمية القمة المصرية، الفلسطينية الأردنية اليوم في القاهرة، باعتبارها دفعة للقضية الفلسطينية، بغرض دعم السلطة الوطنية الفلسطينية والعمل باستمرار على تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين سواء كانوا بالضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأضاف رئيس رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مصر طوال عمرها مساندة للقضية الفلسطينية سياسيًا وماديًا وفي كافة المحافل الدولية، ولا تتوانى عن نجدة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه بكل ما تملك.

القضية الفلسطينية

ولفت المغازي إلى التقدير الشديد الذي أبداه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تجاه الدور المصري المساند للقضية الفلسطينية باعتباره دور تاريخي ومحوري في كافة تفاصيل القضية والشعب الفلسطيني يُقدره تماما.

الرئيس السيسي يستقبل محمود عباس أبومازن

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وهو اللقاء الذي تناول مناقشة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس خلال اللقاء على أهمية تكاتف الجهود خلال المرحلة المقبلة لدعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلا عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالتوازي مع العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني من خلال إتمام عملية المصالحة والتوافق بين القوى والفصائل الفلسطينية.