حظك اليوم برج الميزان الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الميزان يعشقون الانسجام والوفاق، وتعتبر هذه السمة أبرز صفات شخصياتهم، وهم عادة متعاطفون جدًا ولا يحبون إيذاء الآخرين عن عمد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش.. اعمل في صمت وتمهل في خياراتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تجنب الأجواء الضاغطة وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.