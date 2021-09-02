حظك اليوم برج الميزان الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بأنه هادئ جداً ويصعب استفزازه، فهو ذو مزاج ثابت ومتوازن، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

معاكسة القمر لبرجك قد تصيبك بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية، ورغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على العقبات.

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.