حظك اليوم برج العقرب الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

الأشخاص من مواليد برج العقرب من الصعوبة أن يثقوا في أي شخص يتعاملون معه، إذ يعرفون بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغارون كثيرًا على من يحبون، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزل الحظ يمدك باليقظة وبالرغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تناغم القمر مع المريخ يمدك بالهدوء وبالصفاء الذهني، والوقت مناسب لتخطط لسفر أو رحلة تجمعك بالأحباب أو الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.