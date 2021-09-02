حظك اليوم برج العقرب الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يُحب مواليد برج العقرب التحكُّم في الآخرين وأن يكونوا في موقع السُلطة، ولا يسمحوا لأحد بالتحكّم بهم أبدا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل الحظ يفتح المجال أمامك لترتيب أحوالك وقضاء أوقات سعيدة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

تناغم القمر مع الشمس يجذب إليك المحبين، ويعمل اليوم من أجل إسعادك.

من أبرز مشاهير برج العقرب، رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أكتوبر.