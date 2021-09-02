بالأسماء.. أماكن قطع المياه بالقاهرة لمدة 14 ساعة السبت المقبل

أعلنت شركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، أماكن قطع المياه بالمحافظة، وذلك لمدة 14ساعة، نظراً للقيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية، بسبب أعمال الكباري بميدان ابن الحكم في ضواحي مصر الجديدة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، مواعيد وسبب قطع المياه، والمناطق المتأثرة، وكذلك موعد عودة الخدمة، وطرق تقديم شكاوى المياه، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي القطاع الخدمي على مدار الساعة.

أماكن قطع المياه بالقاهرة الكبرى السبت المقبل

ـ منطقة العزب بالمطرية.

ـ منطقة الألف مسكن.

ـ عزبة شنودة البحرية.

ـ استراحة الوزير.

ـ منشية التحرير.

ـ ميدان سفير ومتفرعاته.

ـ ميدان الاسماعيلية ومتفرعاته.

ـ ميدان تريومف ومتفرعاته.

ـ الماظة.

ـ منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها.

ـ قاعدة ألماظة الجوية.

ـ مستشفى الجلاء.

ـ أرض الجولف.

مواعيد قطع المياه بالقاهرة الكبرى

أوضحت الشركة أن عملية قطع المياه ستكون اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت، الموافق 4 سبتمبر، حتى الساعة الثانية عشر صباح اليوم التالي الأحد الموافق 5 سبتمبر.

سبب قطع المياه

أشارت الشركة إلى أن القطع يأتي نتيجة للقيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية، بسبب أعمال الكباري بميدان ابن الحكم.

طرق تقديم شكاوى المياه

يمكن التقدم بشكاوى المياه من خلال عدة طرق، وهي:

- من خلال الخط الساخن «125» لمياه الشرب، و«175» للصرف الصحي.

- خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم «15100».

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنــــا.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـ«IOS»، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو قيمة الفواتير.

وأهابت الشركة المواطنين والمنشآت الخدمية وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.