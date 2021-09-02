الجمعة.. قطع المياه عن قرية أبو رجوان بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن قرية أبو رجوان، وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء يوم الجمعة الموافق 3/ 9 /2021، وحتى الساعة 4 صباح يوم السبت الموافق 4 / 9 /2021، وذلك لمدة 8 ساعات.

تحويل مسار خط مياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 400 مم متعارض مع أعمال مشروع كوبري علوي فوق مزلقان ثلاجة المرازيق بمنطقة البدرشين، وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ولطلبها الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.