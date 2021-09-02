خسائر حروب أمريكا ضد الإرهاب: 8 تريليونات دولار وأكثر من 900 ألف قتيل

كشف تقرير لجامعة براون الأمريكية، عن تكاليف 20 عاما من الحروب التي خاضتها أمريكا، بعد أحداث 11 سبتمبر ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه الحروب كلفت الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 8 تريليونات دولار، وخلفت مقتل أكثر من 900 ألف شخص.

وذكر تقرير جديد بشأن تكاليف الحروب، أعدته جامعة براون، أنه بعد حوالي 20 عاما من غزو أميركا لأفغانستان، بلغت تكاليف واشنطن في حربها العالمية على الإرهاب 8 تريليونات دولار، حسب ما نقلت سكاي نيوز عربية عن موقع جامعة براون.

وتمثل تقديرات هذا التقرير، جميع التكاليف المباشرة لحروب أمريكا بعد 11 سبتمبر، بما في ذلك تمويل عمليات الطوارئ الخارجية التابعة لوزارة الدفاع؛ نفقات الحرب والتكاليف المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الزيادات المرتبطة بالحرب في الميزانية الأساسية للبنتاجون؛ ورعاية قدامى المحاربين حتى الآن وفي المستقبل؛ وإنفاق وزارة الأمن الداخلي؛ إلى جانب مجموع الأموال التي طلبتها إدارة بايدن في مايو 2021.

الخسائر والوفيات أكبر بكثير

ويتراوح عدد قتلى هذه الحروب بين 897 ألفا و929 ألفا، من بينهم أفراد عسكريون أميركيون ومقاتلون متحالفون ومقاتلون معارضون ومدنيون وصحفيون وعمال إغاثة.

ولفت التقرير إلى أن عدد القتلى لا يشمل العديد من الوفيات غير المباشرة التي تسببت فيها الحرب على الإرهاب، بسبب المرض والتهجير وفقدان الغذاء أو مياه الشرب.

وقالت كاثرين لوتز، المشاركة في التقرير وأستاذة الشؤون الدولية والعامة في براون: لقد كانت الحرب طويلة ومعقدة ومروعة وغير ناجحة.. والحرب مستمرة في أكثر من 80 دولة.

وأضافت: لقد استنزف البنتاجون والجيش الأميركي حتى الآن الجزء الأكبر من الميزانية الفيدرالية، ومعظم الناس لا يعرفون ذلك.

وتابعت: مهمتنا، الآن وفي السنوات المقبلة، هي تثقيف الناس حول الطرق التي نمول بها تلك الحروب وحجم هذا التمويل.

حرب يجب انتهائها من فترة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال، في خطاب إلى الأمة الأرميكية أول أمس الثلاثاء: بعد إنفاق أكثر من 2 تريليون دولار في أفغانستان.. التكاليف قدرها باحثو جامعة براون أنها تزيد عن 300 مليون دولار يوميا لمدة 20 عاما - نعم، يجب أن يسمع الشعب الأميركي هذا... أرفض إرسال أبناء وبنات أميركا لخوض حرب كان يجب أن تنتهي منذ فترة طويلة.