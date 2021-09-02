وزير دفاع بريطانيا: الولايات المتحدة ليست قوة عظمى

شكك وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في كون الولايات المتحدة قوة عظمى، قائلًا: «القوة العظمى غير المستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى».

وقال وزير الدفاع البريطاني، عندما سُئل عما إذا كان الخروج من أفغانستان أظهر حدود القوة البريطانية على المسرح العالمي، «من الواضح أن بريطانيا ليست قوة عظمى.. لكن القوة العظمى التي هي أيضا غير مستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى أيضا»، في إشارة بحسب المقربين منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

قوة كبيرة لكن ليست عالمية

وأضاف: إنها بالتأكيد ليست قوة عالمية، إنها مجرد قوة كبيرة، وذلك حسبما نقلت روسيا اليوم عن صحيفة الجارديان البريطانية.

وكان بريطانيا دعت إلى تمديد أجل الانسحاب من أفغانستان الذي وضعته الولايات المتحدة والذي كان مقررًا في 31 أغسطس الفائت، وذلك لاتمام عمليات الإجلاء لرعايا الدول الأجنية والمتعاونين، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك.

قوة عسكرية أوروبية طارئة

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، الخميس، إن الاتحاد يدرس إمكانية تأسيس قوة عسكرية طارئة لمواجهة التحديات الأمنية والدفاعية، مشيرا إلى أن القرار سيتم الاعلان عنه في نوفمبر المقبل.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في مدينة كراني بسلوفينيا، حول تأسيس قوة عسكرية للطوارئ - إن التكتل يفكر في عدد صغير من قوات الاتحاد الأوروبي مدربة جيدا، مضيفا أن ذلك من أجل مواجهة التحديات الأمنية والدفاعية، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وتابع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن القرار حول هذا الأمر سيكون في نوفمبر المقبل.