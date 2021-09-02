تعديل مواعيد عمل 4 محطات بالخط الثالث للمترو بدء من السبت

أعلنت شركة RATP الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، تعديل ساعات العمل في 4 محطات، بدءً من يوم السبت المقبل 4 سبتمبر الجاري، حتى الجمعة الموافق 17 من نفس الشهر، لوجود بعض الأعمال بالمحطة المركزية بعدلي منصور، والمحطات هي «قباء وعمر بن الخطاب وعدلي منصور والهايكستب»، حيث سيبدأ العمل بها من الساعة 6 صباحًا، بدلاً من الساعة 5 صباحًا، موضحة أنها تواصل تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور السبب في تعديل مواعيد العمل

وقالت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، في بيان عاجل لها، إن هناك أعمال إنشائية تتم بمحطة عدلي منصور، وأن هذه الأعمال السبب الرئيسي في تعديل مواعيد العمل في المحطات، مؤكدة أن محطات الخط الثالث للمترو تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وأن جميع أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا، مستمرة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ساعات العمل بالمحطات الأربعة ستعود مرة أخرى يوم 18 سبتمبر الجاري

وأضافت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، إن ساعات العمل بالمحطات الأربعة ستعود مرة أخري يوم 18 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور، مؤكدة استعدادات جميع القطارات العاملة على الخط الثالث للعام الدراسي الجديد، من خلال تجهيزها وصيانتها، منوهة إلى أن الخط الثالث للمترو حريص كل الحرص على تنفيذ خطة شاملة لكل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.